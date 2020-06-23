中國財經 港股直擊 國際財經

外電引述知情人士報道，中國銀行(03988)正討論終止對德國支付處理服務商Wirecard的授信，而就Wirecard所欠的8000萬歐羅貸款，有機會大部分撇賬，不會押後還款期。

消息說，中國銀行計劃聘請外部法律團隊，研究如何最大程度地減少損失。

早前有報道指，包括中國銀行在內的銀團為Wirecard提供了約17.5億歐羅的循環授信。Wirecard的債權銀行包括德國商業銀行和荷蘭銀行等。Wirecard說，如果周五沒發表經審計的年報，最多20億歐羅的貸款可能終止。