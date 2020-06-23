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有Alphabet僱員促谷歌停向美警售服務

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路透報道，超過1600名谷歌母公司Alphabet僱員聯署呈請，要求谷歌分支停止向美國警方提供技術服務。該等員工不滿谷歌沒有公開支持解散或減少援助美國警隊的行動。

根據呈請書，該等谷歌員工認為，集團不應再從具種族歧視的美國警方取得任何利益。呈請書提及谷歌向紐約警務單位出售G Suite計劃。有關計劃包括電郵、文件處理與檔案儲存等服務。

谷歌發言人回應稱，一直以來向外間提供不同形式的電腦服務，包括政府部門，警隊也在內；集團承諾消除架構內的結構性種族歧視。

 

 

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