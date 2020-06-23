國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

央視等4間中國官媒遭美國列為外國使團

美國國務院把4間中國官方媒體，包括中央電視台、中新社、《人民日報》與《環球時報》列為外國使團，限制他們在美國的活動。



羅森格倫料美國經濟下半年陷困難

波士頓聯儲總裁羅森格倫認為，美國經濟下半年將處於困難時期，聯儲局「主街貸款計劃」有助紓緩疫情對經濟的衝擊。

穆迪:疫情對富國財政破壞近金融海嘯兩倍



穆迪料G20今年整體經濟萎縮4.6%，疫情將把全球最富裕國家的負債比率平均提高近20個百分點，破壞度幾乎是金融海嘯近兩倍。

世衞:巴西美國確診人數增加 惹關注



世衞表示，關注多個人口眾多的國家包括巴西和美國，同時出現新冠肺炎確診人數上升勢頭，拉丁美洲的情況同樣令人日益感到憂慮。

道指反覆高收逾150點 蘋果帶領納指創新高

美國多個州新冠感染個案大增，道指一度滑落203點；不過，蘋果及微軟股價破頂，升幅都超過2%，支持道指尾段曾倒升188點，收市反覆上揚153點或0.59%，終止過去3個交易日跌勢，並成功收復26000點關。納指上漲1.11%，重越一萬點水平，並創收市新高。標指則攀升0.65%。

外圍焦點簡訊

￭ NAR美國5月現樓銷售按月跌9.7%，按年銳減26.6%，是1982年以來最大跌幅。

￭ 蘋果以自製晶片Apple Silicon取代英特爾產品，成為Mac電腦處理器。

￭ 特朗普將簽行政令，暫停發出綠卡及工作簽證至年底。

￭ 美卿蓬佩奧促中國釋放加拿大前外交官康明凱及商人邁克爾。

￭ 美國警告荷蘭若使用華為5G設備，須考慮情報共享問題。

￭ 美國達美航空周四起恢復中國航班，每周運營兩班。

￭ 美滙尾段跌0.6%，報97.04，兌歐羅挫0.77%，兌英鎊滑落0.96%。

￭ 疫情牽動避險情緒升溫，紐約期金收升0.8%，每盎斯報1766.4美元。

￭ 油價表現反覆，布蘭特8月期油收漲2.1%，紐約8月期油升2.3%。

￭ 英倫銀行行長貝利：央行若無實施2000億鎊資產購買計劃，以安撫債市，政府3月勢難籌集資金。

￭ 穆迪料G20今年經濟萎縮4.6%。

￭ 德國央行預計第二季經濟收縮近10%，1月至3月跌2.2%。

￭ 英、德、法國股市收市分別回落0.76%、0.55%、0.62%。

￭ 歐盟執委會歐羅區6月消費信心指數初值升至負14.7，預期負15。

￭ 習近平透過視頻會晤歐洲理事會主席米歇爾及歐盟委員會主席馮德萊恩，歐方促中國重新考慮港區國安立法事宜。

￭ 中歐領導人透過視頻會晤，李克強冀歐方放寬對華出口限制；雙方重申2020年達成投資協定。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24651點，較昨日恒指收市高水140點。

￭ ADR港股比例指數報24636點，較港高124點；騰訊(00700)ADR高1.6%。

￭ 消息：本港再多16宗由巴基斯坦輸入新型肺炎初步確診個案。

￭ 微創醫療(00853)考慮配股集資約2億美元。

￭ 壹傳媒(00282)全年虧損按年擴至4.15億元，不派末期息。

￭ 心連心化肥(01866)首季未經審核綜合純利按年跌約62%。

￭ 中國投融資(01226)全年虧損1.26億元，不派末期息。

￭ 匯聚科技(01729)全年溢利增4.21%。末期息派1.5仙。