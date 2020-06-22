國際財經

美國各州重啟經濟後，近日新冠肺炎新增確診病例再度增加，拖累美股周一曾反覆受壓，道指盤初最多滑落203點；但在蘋果及微軟等科技股回升支持下，道指輾轉上揚，收市攀升超過150點，終止過去3個交易日跌勢。三大指數以納指表現相對較佳，收市上漲逾1%，重上一萬點以上水平，並創下收市歷史新高，亦為今年以來第20個收市紀錄新高。

道指收市報26024點，升153點或0.59%；全日最多抽高188點，高見26059點；標普500指數收市報3117點，上揚20點或0.65%；納指收市報10056點，升110點或1.11%。蘋果股價升2.62%，收市報358.87美元，全日破頂高見359.46美元；微軟都上揚2.78%。

根據美國約翰霍普金斯大學數據，於上周五及周六僅兩天，美國的每日新增病例便超過3萬人。

不過，紐約州感染人數則呈下降趨勢，根據紐約州長科莫(Andrew Cuomo)周日的聲明表示，在周六進行的全州新冠病毒檢測中，呈現陽性的比率只有不到1%。紐約市將於周一開啟第二階段的經濟重啟計劃，戶外餐廳及髮廊將恢復營業。

世衞警告，上周四全球通報的新增確診個案為15萬宗，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數字來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。

英國首相約翰遜預計，於當地時間周二宣布新的疫情防控措施，決定包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從7月4日起重新開業，以及是否放寬2米的社交距離限制。

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