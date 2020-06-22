國際財經

美國各州重啟經濟後，近日新冠肺炎新增確診病例再度增加，拖累美股周一反覆受壓，道指曾滑落超過200點；中段在蘋果及微軟等科技股回升支持下，道指上揚超過100點；三大指數以納指表現相對較佳，重上一萬點以上水平。

截至本港時間凌晨約零時29分，道指報25976點，升105點或0.41%；盤中最多下滑203點，低見25667點；標普500指數現時報3112點，上揚14點或0.48%；納指最新報10027點，升81點或0.82%。蘋果及微軟股價分別攀升2.09%及2.20%。Nike反彈2.60%，暫時為表現最佳的道指成份股。

根據美國約翰霍普金斯大學數據，於上周五及周六僅兩天，美國的每日新增病例便超過3萬人。

不過，紐約州感染人數則呈下降趨勢，根據紐約州長科莫(Andrew Cuomo)周日的聲明表示，在周六進行的全州新冠病毒檢測中，呈現陽性的比率只有不到1%。紐約市將於周一開啟第二階段的經濟重啟計劃，戶外餐廳及髮廊將恢復營業。

世衞警告，上周四全球通報的新增確診個案為15萬宗，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數字來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。

英國首相約翰遜預計，於當地時間周二宣布新的疫情防控措施，決定包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從7月4日起重新開業，以及是否放寬2米的社交距離限制。