國際財經

美國各州重啟經濟後，近日新型肺炎新增確診病例數目再度攀升，拖累美股下跌。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報25805點，跌66點或0.26%；標普500指數報3093點，跌4點或0.13%；納指報9959點，升13點或0.14%。

根據美國約翰霍普金斯大學數據，於上周五及周六僅兩天，美國的新增病例便增加3萬人。

不過，紐約州感染人數則呈下降趨勢，根據紐約州長科莫(Andrew Cuomo)昨天的聲明表示，在周六進行的全州新冠病毒檢測中，呈現陽性的比率只有不到1%。紐約市將於今天開啟第二階段的經濟重啟計劃，戶外餐廳及髮廊將恢復營業。

世衞警告，上周四全球通報的新增確診為15萬宗，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。

英國首相約翰遜預計，於當地時間周二，宣布新的新冠疫情防控措施，決定包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從7月4日起在英國重新開業，以及是否放寬2公尺的社交距離限制。

歐股方面，英國富時100指數報6240點，跌52點或0.83%；德國DAX指數報12237點，挫93點或0.76%；法國CAC 40指數報4940點，跌39點或0.79%；意大利富時MIB指數報19445點，挫174點或0.89%。