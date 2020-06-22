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今日 19:00 國際財經

歐股中段跌 關注美疫情回升

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美國多個州份的新冠肺炎個案上升，市場關注經濟活動是否重新被迫停頓，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時45分，英國富時100指數報6283點，跌9點或0.14%；德國DAX指數報12307點，挫23點或0.19%；法國CAC 40指數報4964點，跌14點或0.3%；意大利富時MIB指數報19539點，挫82點或0.42%。

道指期貨暫報25723點，升194點。

美國上周一些南部與西部州份的新冠肺炎確診人數持續上升，衞生專家擔心疫情出現第二波的大爆發。但美國總統特朗普周日表示，確診人數上升可能與檢測次數增加有關連，而他可能要求放緩檢測密度。

中美關係方面，特朗普日前簽署《維吾爾人權政策法案》，至今未公布細節。特朗普承認，推遲制裁打壓新疆維吾爾人的中國官員，是為了避免影響中美貿易協議，又認為向中國加徵關稅，比任何制裁都嚴厲得多，施加額外制裁可能影響談判。

另外，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，央行在持續加息之前，應開始扭轉量化寬鬆(QE)資產購買操作，逆轉央行長期以來的政策。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報39.54美元，跌0.21美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報42.19美元，無起跌。

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