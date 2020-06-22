國際財經 即巿股評

上周多國央行召開貨幣政策會議，其中日本央行宣布將其緊急抗疫注資計劃的規模由75萬億日圓增加到110萬億日圓，而英國央行則宣布擴大購債規模1000億英鎊至7450億英鎊。除此之外，德國總理默克爾（Angela Merkel）亦於上周二（6月16日）表示歐盟或有機會於7月份就規模達7500億歐羅的復甦計劃達成一致。全球央行放寬銀根推動金價重新向上，倫敦金於上周五（6月19日）大漲至1745.18美元，創自5月21日以來的近一個月新高。

本周市埸繼續炒作美國新冠肺炎疫情陷入第二波爆發的消息，金價於今日（6月22日）進一步升至1758.48美元，創5月18日以來的一個月新高。市埸應留意周二（6月23日）21:45將公布美國6月製造業採購經理指數（PMI），周四（6月25日）20:30則會公布美國第一季國內生產總值（GDP）年化季率，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金自4月份以來似乎陷入1670至1760美元之間的大型整固區域。不過，金價近日繼續沿著日線圖上升通道穩定上升，並於6月22日一舉突破1746美元阻力。若倫敦金於短期內能企穩上升通道底部1725美元之上的話，後市仍有機會沿著上升通道繼續攀升，再次上探逾7半年高位1765美元水平，甚至在中長線內進一步上望1800美元大關。

交易策略方面，早前於6月15日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1724-1726美元區域買入，上望1758美元，跌穿1720美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供