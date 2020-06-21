 
熱門：

今日 04:55 國際財經

意大利刺激經濟計劃9月出台 財赤勢增

放大圖片

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)表示，該國的財政赤字將無可避免地上揚，因為政府要推動受到新冠肺炎大流行重創的經濟回升。該國原先預期，今年的財政赤字將是國內生產總值的10.4%。

孔特在記者會上預期，全面的避免失業情況惡化措施要到了9月才會出台，屆時將是一併公布整體重振經濟計劃。

他指，政府考慮降低銷售稅，以推動零售業好轉，但未有定案；另考慮減少僱員的薪酬與扣稅後實際收入之間的差距；另興建高速寬頻網絡也是刺激經濟計劃內的可能安排之一。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads