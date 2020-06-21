國際財經

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)表示，該國的財政赤字將無可避免地上揚，因為政府要推動受到新冠肺炎大流行重創的經濟回升。該國原先預期，今年的財政赤字將是國內生產總值的10.4%。

孔特在記者會上預期，全面的避免失業情況惡化措施要到了9月才會出台，屆時將是一併公布整體重振經濟計劃。

他指，政府考慮降低銷售稅，以推動零售業好轉，但未有定案；另考慮減少僱員的薪酬與扣稅後實際收入之間的差距；另興建高速寬頻網絡也是刺激經濟計劃內的可能安排之一。