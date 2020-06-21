國際財經

美國股市上周五低收，但累計整周仍錄得上揚。綜合市場看法，本周最重要的焦點是美國多州的新冠肺炎確診人數是否持續上升，因為此舉可能牽涉經濟活動是否重新關閉。其次，國際貨幣基金組織(IMF)將公布最新經濟評估。

回顧上周，道指上揚1%；標指升1.8%，為5周以來有4周造好；納指彈高3.7%。展望本周，市場最關注的，是美國多州的新冠肺炎大流行情況。

上周，美國一些南部與西部州份的新冠肺炎確診人數持續上升。衞生專家擔心疫情出現第二波的大爆發。此舉可能牽涉經濟活動是否重新關閉，引起市場揣測。

不過，美國總統特朗普周日表示，確診人數上升可能與檢測次數增加有關連，而他可能要求放緩檢測密度。

第二個焦點是IMF將於周三公布最新的全球經濟預測。市場預期，該機構將進一步調低全球及多國的預測值。暫時，IMF料全球經濟今年將萎縮3%。

第三個焦點是美國的經濟數據，除了每周的首次申領失業救濟人數，還有上月新屋動工與二手樓銷售，以及耐用品訂單，而周四則有第一季國內生產總值終值。數據可能反映美國經濟在新冠肺炎大流行重創下，需要很長時間復甦。

第四個焦點是歐盟與英國的經濟數據。歐盟方面，周一有消費者信心指數、周二有採購經理指數(PMI)，將反映疫情放緩後的當地經濟表現，預期有一定反彈。英國也會公布PMI，預期繼續處於50以下水平。

第五個焦點是FTSE Russell指數成分股比重調整，涉及的包括Russell 1000大型股指數與Russell 2000中小型股指數。

該項一年一度的調整將於周五收市後公布，但與指數掛鈎的基金勢必提前活動，刺激當天交投。儘管紐約證交所與納斯特證交所已經制訂措施，減弱調整帶來的衝擊，但美銀美林預期，今年的調整將很大，相信對市況有一定影響。