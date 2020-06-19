國際財經

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)認為，局方有能力以更進取與主動的行動，在推動經濟方面發揮更大力量。

克拉里達接受霍士新聞訪問時稱，聯儲局可以無限量購買國庫券或按揭證券。他相信，3月初以來推行的買債及借貸機制正在發揮效力，現時談論逆轉有關措施言之尚早。

此外，克拉里達與其他聯儲局委員持相同看法，認為現階段不適合在美國推行負利率政策。

另外，克拉里達不同意降低聯儲局的2%通脹目標，也看不到超低利率環境下，資產價格出現泡沫化的情況。