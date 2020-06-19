國際財經

美國華爾街股市周五先升後跌，市況表現波動。中美似乎緩和緊張關係，因有傳中國計劃加速美國農產品的採購，令美股早段上升，道指曾漲逾370點；中段突然高台跳水，道指下滑超過200點；踏入尾段跌勢進一步擴大，最多滑落逾300點；最終以回落超過200點收市，全日高位及低位點數波幅達到691點。

因應美國部分州份的新冠肺炎疫情反彈，蘋果表示將會再次暫時關閉11間美國門店，包括佛羅里達州和阿利桑那州的店舖。此外，國際郵輪協會(CLIA)公布，因應疫情關注，全球主要郵輪公司同意，9月15日前自願暫停涉及美國港口的營運。世衞總幹事譚德塞則警告，新型冠狀病毒大流行正在加速，形容正處於全新及危險階段。事件觸發投資者憂慮，美國重啟經濟的計劃或遭遇挫折，利淡美股表現。

重啟經濟概念股遇沽壓

道指收市報25871點，跌208點或0.80%；全日低位見25757點，跌幅達到320點；高位觸及26451點，升幅為371點。標普500指數收市報3097點，倒退17點或0.56%；納指收市報9946點，微升3點或0.03%。

美國國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪在夏威夷閉門會談後，傳出中國計劃加快美國農產品採購。據悉，中方打算加速購買大豆、玉米和乙醇。

美方參加會議的人員表示，中方在會上的態度顯得並不熱心；總統特朗普早前表示，仍保留和中國「完全脫鈎」的選項。

美國商會呼籲中國依據第一階段貿易協議，加快購買美國商品及服務的步伐。外電引述知情人士稱，中國計劃在結束會談後，增加採購美國農產品，要求國營企業盡全力，達成第一階段貿易協議的採購目標。

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