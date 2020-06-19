國際財經

中美似乎緩和緊張關係，因有傳中國計劃加速美國農產品的採購，令美股周五早段上升，道指曾漲371點；中段突然高台跳水，道指下滑超過200點；踏入尾段跌勢進一步擴大，最新滑落逾300點。

因應美國部分州份的新冠肺炎疫情反彈，蘋果表示將會再次暫時關閉11間美國門店，包括佛羅里達州和阿利桑那州的店舖。此外，國際郵輪協會(CLIA)公布，因應疫情關注，全球主要郵輪公司已經同意，9月15日前自願暫停涉及美國港口的營運。事件觸發投資者憂慮，美國重啟經濟的計劃或遭遇挫折。

重啟經濟概念股遇沽壓

截至本港時間凌晨約2時11分，道指報25790點，跌290點或1.11%；稍早時盤中暫時低位見25767點，跌幅達到312點。標普500指數現時報3086點，倒退29點或0.94%；納指報9887點，下滑55點或0.56%。蘋果股價轉挫1.61%，報346.05美元；早段一度破頂高見356.56美元，升幅達到1.37%。航空及相關股份受壓，聯合航空股價回落逾8%，美國航空都倒退5.25%；波音及雷神齊挫超過3%，暫時為表現最差的兩隻道指成份股。金融股也被沽，美國運通和摩根大通分別下跌2.57%和2.21%。

美國國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪在夏威夷閉門會談後，傳出中國計劃加快美國農產品採購。據悉，中方打算加速購買大豆、玉米和乙醇。

美方參加會議的人員表示，中方在會上的態度顯得並不熱心；總統特朗普早前表示，仍保留和中國「完全脫鈎」的選項。

油價反覆上揚 金價造好

美國商會呼籲中國依據第一階段貿易協議，加快購買美國商品及服務的步伐。外電引述知情人士稱，中國計劃在結束會談後，增加採購美國農產品，要求國營企業盡全力，達成第一階段貿易協議的採購目標。

美元呈強，ICE美滙指數揚升0.24%，報97.65。英鎊回吐0.61%，報1.2345美元；日圓稍偏強，每美元退守至106.89日圓。

金價造好，紐約期金反彈1.3%，每盎斯收報1753美元；盤中曾高見1760.9美元。

油價反覆造好，紐約7月期油現時上揚1.91%，每桶報39.58美元，稍早時一度輕微倒跌；盤中最高則見40.50美元，升幅為4.27%。倫敦布蘭特期油目前漲1.32%，報42.06美元，稍早時也曾輕微倒跌；盤中最高則見42.92美元，升幅為3.39%。