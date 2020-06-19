國際財經

中美似乎緩和緊張關係，因有傳中國計劃加速美國農產品的採購，令美股周五早段上升，道指曾漲371點；中段高位突然插水，道指最新下滑超過200點。外媒報道稱，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，蘋果考慮再次暫時關閉部份美國門店，包括佛羅里達州和阿利桑那州的店舖。

截至本港時間凌晨約零時19分，道指報26864點，跌215點或0.83%；標普500指數報3094點，倒退20點或0.66%；納指報9899點，下滑43點或0.43%。蘋果股價轉挫0.86%，報348.71美元；早段一度破頂高見356.56美元，升幅達到1.37%。航空及相關股份受壓，聯合航空股價回落逾4%，美國航空都倒退2.31%；波音及雷神齊挫超過2%，暫時為表現最差的兩隻道指成份股。金融股也被沽，美國運通和摩根大通分別下跌1.79%和1.65%。

蘋果擬暫時關閉部份美國門店

美國國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪在夏威夷閉門會談後，傳出中國計劃加快美國農產品採購。據悉，中方打算加速購買大豆、玉米和乙醇。

美方參加會議的人員表示，中方在會上的態度顯得並不熱心；總統特朗普早前表示，仍保留和中國「完全脫鈎」的選項。

油價高台跳水 金價造好

美國商會呼籲中國依據第一階段貿易協議，加快購買美國商品及服務的步伐。外電引述知情人士稱，中國計劃在結束會談後，增加採購美國農產品，要求國營企業盡全力，達成第一階段貿易協議的採購目標。

美元呈強，ICE美滙指數揚升0.19%，報97.61。英鎊回吐0.44%，報1.2366美元；日圓稍偏強，每美元退守至106.85日圓。

金價造好，紐約期金反彈1.25%，每盎斯現報1752.7美元；盤中暫時高位及低位分別為1760.9及1728.3美元。

油價高台跳水，紐約7月期油現時微升0.08%，每桶報38.87美元，稍早時一度輕微倒跌；盤中最高見40.50美元，升幅為4.27%。倫敦布蘭特期油漲0.05%，報41.53美元，稍早時也曾輕微倒跌；盤中最高見42.92美元，升幅為3.39%。