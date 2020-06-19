 
熱門：

今日 00:00 國際財經 中國財經

泛生子ADS盤初較IPO定價高10%

內地癌症診療用品開發商泛生子(Genetron)ADS周五在美國納斯特市場掛牌，盤初股價一度較IPO定價抽高10%。

截至本港時間晚上約11時40，泛生子ADS價格上揚6.94%，報17.11美元；稍早時高見17.71美元，較IPO定價高10.68%。

泛生子ADS定價最終調高至16美元，較IPO招股範圍11.5至13.5美元高。本輪發售1600萬股ADS，集資2.56億美元，資金將用於深化癌症早篩、診斷與監測、藥企服務三大業務領域的轉化醫學研究、產品研發及商業化。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads