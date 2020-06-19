國際財經

英鎊/美元自上周四(6月11日)凌晨升至近3個月新高1.2810後走勢急轉直下，主要由於市場憂慮美國的新冠肺炎疫情陷入第二波爆發，拖累風險資產包括英鎊回落，加之上周五(6月12日公佈的英國4月國內生產總值（GDP）亦按月大跌20.4%，低於市埸預期跌幅18.7%，英鎊/美元當日跌至1.2471，創自6月1日以來的近兩周新低。

儘管本周初英鎊/美元一度反彈至1.2685，但市場預計英國央行將於本周四(6月18日)將進一步擴大貨幣寬鬆措施，拖累英鎊/美元自周二(6月16日)起重拾跌勢。事實上，英國央行亦一如市場預期維持利率於紀錄低位0.1%不變，並宣布擴大購債規模1000億英鎊至7450億英鎊。與此同時，英國央行行長貝利(Andrew Bailey)亦表示正積極評估實施負利率的可能性。雖然購債規模沒有超出市場預期，令英鎊/美元一度急升近80點至1.2547，但負利率的可能性繼續施壓英鎊，滙價掉頭大幅回落至1.2399，今日亦進一步下挫至1.2373，刷新自6月1日以來的近三周新低。

值得留意的是，英國將於下周二(6月23日)16:30公布其6月製造業及服務業採購經理指數(PMI)，美國亦會於同日21:45公布其6月製造業PMI，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元自6月11日起跌穿日線圖的上升通道底部並輾轉回落，形成新的下降通道。若短期內受制於1.2500之下，後市或會繼續沿着下降通道進一步下探1.2300甚至1.2200水平。

交易策略方面，我們根據6月11日策略於1.2630建立的英鎊/美元買盤(上望1.2800，跌穿1.2600止損)已於1.2600平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元回升至1.2500-1.2520區域沽出，下望1.2200，升穿1.2560止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供