國際財經

歐洲股市中段漲1%，因中美高層進行「建設性的對話」後，中方傳出將加快購買美國農產品，加上中印及南北韓關係暫未有進一步惡化，市場憧憬全球經濟迅速復甦，推動大市上行。

截至本港時間下午6時30分，英國富時100指數報6314點，漲90點或1.45%；德國DAX指數報12410點，上揚128點或1.05%；法國CAC 40指數報5025點，漲66點或1.35%；意大利富時MIB指數報19671點，升185點或0.95%。

道指期貨暫報26169點，升270點。

美國國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪早前在夏威夷閉門會談，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)透露，會面逾6小時期間，中國態度不可能稱為熱心，但強調繼續遵守中美兩國首階段貿易協議的承諾。

外電引述消息人士指出，在新冠病毒干擾導致採購量下降之後，中國計劃加快對美國農產品的採購，以信守中美第一階段貿易協議。據悉，中方打算加大從大豆，玉米和乙醇的採購，並已經通知相關國有農產品採購單位，盡力達成第一階段協議。

地緣局勢略有緩和，印度傳媒引述軍方消息稱，中國在中印兩軍衝突後釋放了10名印度軍人。印度傳媒報道，印中及俄羅斯外長下周二將舉行三方電話會議，預料會商討化解緊張局勢。

石油出口國組織(OPEC)產油國及其盟友誓言遵守減產承諾，油價繼續走強。紐約原油期貨現時每桶報39.91美元，漲1.07美元或2.75%；倫敦布蘭特期油報42.45美元，漲0.94美元或2.26%。