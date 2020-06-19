國際財經 即巿股評

突然出號外，唔喺因為港股午後突急升(傳中國擴大買美農產品)，而是美國聯儲局突然玩縮表，所謂無限量寬喺呃人！

閣下無睇錯，口口聲聲講會推無限量寬的聯儲局，大旗手即主席鮑威爾，周四晚出席國會聽證會時，還言之鑿鑿表示，美國經濟從疫情最嚴重情況下復甦，但失業人數多，同時疫情仍然持續，應需要更多援助，聯儲局作為決策者，有需要繼續踏下油門，直到完全確定渡過危機。

口講無限量寬，但身體最誠實！上述講話一出，唔夠24小時，聯儲局每周公布的資產負債表顯示，不單閂水喉，更從市場抽水走，本周聯儲局資產負債表比上周縮742.46億美元(圖一)，更是2009年以來最大。

美滙轉強不尋常

一向跟開本欄已警告，是次全球股市強力反彈，納指更創新高，主要由全球央行瘋狂放水推動，但近期放水明顯放慢，股市升勢亦明顯減速。

雖然聯儲局縮表消息一出，隔晚全球股市無太大變動，但外滙市場就唔喺咁諗，之前弱過藥煲的美元，最低見過95.7後回升兼剔穿下降軌(圖二)，執筆報97.39美元。

美元強，理論上日圓會弱，但太陽國貨幣最近亦反而走強，更升穿107兌一美元關(圖二)，此乃不正常現象，同時十年美債也由0.9厘，跌回到0.7厘附近，顯示出資金轉向避險。

美股島形頂威脅仍在

此外，美股道指最近回升，但標指或道指依然未收復上周四大冧極曳的島形頂利淡訊號(圖三)，加上聯儲局縮表，但同時美國正面對疫情第二波，美國5月失業率(U-6)達21.2%，上周新申領失業救濟人數近151萬，多過預期，一大堆利淡因素纏身，只喺未爆發出來。

升市時，市場好鐘意講「Don't Fight the Fed」，因為聯儲局狂印錢唧高過市，但當聯儲局收水時，大家都要「Don't Fight the Fed」，要跟聯儲局一齊縮，尤其縮表會推高美元，不利新興、亞洲市場及港股，除非美股能突破島型頂，否則保留一定Cash有著數！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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