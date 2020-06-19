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今日 12:03 國際財經

日本政府:經濟基本停止惡化

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日本政府表示，儘管當地經濟因新冠疫情而仍處於極其嚴峻的形勢，但已基本停止惡化，是2018年以來，當局首次上調其經濟評估。

內閣府官員指出，經濟仍呈略微下行的趨勢，但大幅惡化態勢已結束。經濟改善程度將取決於就業和薪資表現。

日本政府預計，本季經濟將遭遇戰後最嚴重的衰退，但在5月底分階段解除緊急狀態後，消費者支出和企業信心呈改善跡象，提振政府對經濟的最新評估。

不過，由於外部需求持續低迷，政府對出口觀點維持不變，認為出口在迅速下降，製造業產出也在下滑。

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