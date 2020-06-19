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特朗普:美國可選擇切斷與中國聯繫



美國總統特朗普稱，可能切斷與中國的聯繫，華府對相關政策一直持開放態度。

布拉德:美國經濟仍處於水深火熱



聖路易斯聯儲總裁布拉德說，暫未能確認美國經濟受疫情影響的最壞時刻已過去，目前仍處於水深火熱，下行風險相當高。另外，民主黨提出1.5萬億美元基建撥款法案，尋求眾議院數周內通過。

世衞:新冠病毒疫苗或年底成功研發



世衞首席科學家斯瓦米納坦稱，今年底前或出現一至兩個新冠病毒候選疫苗，冀明年有3種成功的疫苗，年產量達20億劑。

納指收市五連升 就業數據拖累道指偏軟



美國失業救濟數字遜預期，道指早段曾挫271點，其後一度反彈34點，收市仍回落39點或0.15%；標指微升0.06%；納指漲0.33%，為連續第五個交易日造好。美國運通和高盛都滑落逾1%，寶潔反彈1.14%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申請失業救濟人數有150.8萬，按周少5.8萬，市場預期129萬；續領人數2054.4萬，少6.2萬。費城聯儲製造業指數6月反彈至正27.5，遠超預期，代表行業恢復增長。會議局領先經濟指標5月升至正2.8%，勝預期。

￭ 聯儲局截至周三資產負債表規模7.14萬億美元，按周少800億；增持美債200億，至4.17萬億。

￭ 紐約市下周一有望進入第二階段重啟，料15萬人復工。

￭ 美滙尾段升0.3%，報97.45；日圓兌美元先升後持穩。歐羅跌0.34%。

￭ 紐約期金跌0.3%，每盎斯收報1731.1美元。

￭ 紐約期油收市跌轉升2.3%，每桶報38.84美元；布蘭特期油漲2%。

￭ 歐洲央行披露，已向區內銀行提供1.31萬億歐羅抗疫資金。

￭ 英倫銀行維持利率0.1厘不變，買債目標增至7450億英鎊，會議未討論負利率。

￭ 英國股市低收0.47%，德國跌0.81%，法國挫0.75%。

￭ 印度擬提高中國等地區300種商品進口關稅，涉100億美元。

￭ 中國疾控專家吳尊友：北京新的新冠病毒疫情高峰已過去。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24340點，較恒指收市低水125點。

￭ ADR港股比例指數報24398點，較港低66點；滙控(00005)低近1%。

￭ 天津發展(00882)擬以3.32億人民幣悉售天宮葡萄釀酒股權。

￭ 招金礦業(01818)獲中證監批准H股全流通。

￭ 五礦地產(00230)料中期淨利潤按年大幅減少。

￭ 博雅互動(00434)料首季盈利按年降約70%。

￭ 宏安(01222)料全年盈利降不少於20%。

￭ 尚捷集團(03860)全年溢利按年跌16.51%，不派末期息。

￭ 海福德(00442)全年虧損擴至6769.4萬元，不派末期息。

￭ 易易壹金融(00221)盈警，料全年溢利減少不多於55%。

￭ 阿里影業(01060)獲新加坡證交所確認不反對由當地主板除牌。

￭ 永達汽車(03669)派特別股息0.27港元。