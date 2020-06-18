國際財經

美國民主黨提出1.5萬億美元(11.7萬億港元)的基建撥款法案，並尋求眾議院在數周內通過，冀刺激經濟。

民主黨籍國會眾議院議長佩洛西表示，在新冠肺炎大流行後，基建撥款有更迫切的需求，在7月4日國會夏季休會前，期望通過有關法案，法案內容包括改善路橋、港口、潔淨能源、學校、郊區寬頻與其他基建項目。

共和黨籍總統特朗普自2017年上任後，與民主黨一直討論基建撥款，但遲遲未有共識。佩洛西認為，特朗普此前也倡議基建撥款，希望他支持有關法案。不過，有共和黨議員對民主黨的基建撥款法案有保留。