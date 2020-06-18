國際財經

美國周四公布的上周首次申領失業救濟人數為150萬人，雖然減少5.8萬人，惟人數仍然比預期為多；而製造業指數和領先指標則反映經濟正在改善。美股周四低開百點後表現反覆，亞歐股偏軟，美元和日圓因避險而得到支持。

美恐爆第二波裁員潮

道指早段曾挫271點，全日低見25848點；及後一度反彈34點，高見26154點；收市仍回落39點或0.15%，報26080點。標指微升0.06%，收報3115點。納指漲0.33%，收報9943點，為連續第五個交易日造好。旅遊業相關股份企穩，聯合航空和達美航空均漲0.2%，皇家加勒比海升逾2%，挪威郵輪一度飆4.5%，收市升勢回順只微漲0.5%。道指成份股以銀行股表現較差，美國運通和高盛分別滑落1.73%和1.14%，為表現最弱的兩隻股份。家庭日用品公司寶潔(Procter & Gamble)反彈1.14%，為升幅最大的道指成份股；旅遊保險商Travelers都回升1.07%。

富國銀行全球市場高級策略師雷恩(Scott Wren)表示，市場已經消化大部分利好消息，隨着復甦情況有變，股市未來幾個月將持續波動。

據勞工部最新公布，首次申領失業救濟人數連續11周下跌，在截至6月13日的一周減少了5.8萬人，報150.8萬人，高於市場預期的130萬人，而且連續13周超越100萬人；至於續領人數則較前一周減少6.2萬，報2054萬人。

除了常規申請外，透過抗疫救助措施，如流行病失業援助(Pandemic Unemployment Assistance)計劃等申請失業補助的美國人共有76萬人，較前一周增加6.5萬。

有分析認為，申領人數跌勢放緩，預示美國正面臨第二波裁員潮，不少公司在需求疲弱和供應鏈受損下需要裁減人手。

其他數據方面，費城聯儲銀行製造業指數從5月的負43.1，反彈至6月的正27.5，遠超預期的負23，也是2月以來首次出現正數，代表行業呈現恢復增長。

會議局的領先經濟指標同樣反映經濟有改善，從4月經修訂後的負6.1%，升至5月的正2.8%，高於市場估計的正2.3%。

英倫銀行周四宣布擴大買債計劃之後，歐股進一步向下，銀行股以及資源股滑落1.5%，表現最差。英股低收0.47%，德股下跌0.81%，法股挫0.75%。亞股個別發展，日股跌0.45%，MSCI亞太指數(不計日本)幾乎平收。

市場憂慮爆發第二波疫情，美元獲追捧，美滙指數尾段升0.3%，報97.45；日圓兌美元也一度向好，尾段持穩報106.97日圓，靠近上周所見的一個月高位。歐羅疲軟，跌0.34%，報1.1206美元。

需求增 油價轉升2%

美元轉強令金價受壓，紐約期金跌0.3%，每盎斯收報1731.1美元。

美國原油庫存連續第二周創新高，拖累油價周四早段受壓，曾跌2.23%，後來官方資料指出汽油及蒸餾油等石油產品存貨減少，顯示需求增加，刺激油價反彈，紐約期油收市跌轉升2.3%，每桶報38.84美元；布蘭特期油上揚2%，收報41.51美元。