國際財經

世界衞生組織(WHO)在3月11日宣布新冠病毒全球大流行，至今已屆100天。據約翰霍普金斯大學統計，這段時期內，美國確診病例增加216萬宗，有超過11.7萬人不治；經濟也經歷重重波折，不過，美股標準普爾500指數的市值，卻增加逾2.1萬億美元(折合16.2萬億港元)。

華府在3月、4月期間實施居家令，叫停非必要的商業活動，導致工業生產急速滑落接近兩成，不少企業展開裁員，失業率迅速飆升，合共有4950萬人失去工作而申領救濟，美國經濟也陷入嚴重衰退。

聯邦政府透過財政措施及貨幣政策渠道，向經濟實體注入數以萬億美元計的資金，包括向國民派發現金、向企業提供資金及貸款援助等，刺激國民消費及助力企業生產，最終穩住經濟大局。

聯儲局更是大幅減息，將指標利率降低至接近零水平，又向金融市場及企業提供貸款便利，更史無前例地直接購買個別公司債券。

政策多管齊下，美國經濟出現回穩跡象，5月零售銷售彈升17.7%，升幅創歷來單月最大紀錄；企業亦挽回大量職位，使失業率回落。股市經過急跌後回穩，其中，標準普爾500指數由低位回升，期內市值增加超過2.1萬億美元；不過指數仍未回到疫情爆發前的高峰，納斯特綜合指數則率先破頂。