國際財經

投資者擔憂第二波疫情的爆發，將會再次對經濟造成衝擊，加上就業數據表現不如預期，拖累道指早段曾跌逾200點，跌穿26000點，惟目前表現反覆。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報26128點，升8點或0.03%；標普500指數報3117點，升4點或0.14%；納指報9945點，升34點或0.35%。

美國及中國等地的新冠肺炎疫情，呈現再度升溫的跡象。美國數個州份的新增病例創下單日新高；其中，得州各醫院的新冠疫情患者住院人數亦創下新高，單日上升約11%。

儘管美國各州陸續解封或進入經濟重啟階段，但疫情仍未明顯減退，根據白宮預測，到今年10月，美國新冠肺炎死亡人數將達20萬人，較上周預測的增加3萬人。

北京市疾病控制中心官員表示，目前北京市疫情還處於上升階段，且新發地市場是北京市最大的農副產品交易場所，人員密集導致疫情擴散風險高，因控制難度大，不排除未來發病人數還會持續增加一段時間。

根據印度政府數據顯示，在過去24小時內，印度新增的確診病例達到12881宗，創下紀錄中最高單日增幅，目前確診病例達到逾36.69萬宗，位居全球第四高。

美國上周首次申請失業救濟人數達150.8萬人，多於市場預期的129萬人，顯示就業市場的恢復速度不如預期來得樂觀。

歐股方面，英國富時100指數報6225點，跌27點或0.45%；德國DAX指數報12272點，下滑110點或0.89%；法國CAC 40指數報4944點，跌51點或1.03%；意大利富時MIB指數報19460點，挫125點或0.64%。