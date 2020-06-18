 
熱門：

今日 22:45 國際財經

貝利指英央行會議未有討論負利率

放大圖片

英倫銀行維持指標利率在0.1厘不變，將債券購買總額目標提高至7450億英鎊。

英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，決策者沒有在今日舉行的議息會議上討論負利率，但稱正在評估該工具及其在其他司法轄區的效果，因為這是個複雜的問題。

他重申，英國央行不排除使用或不使用任何工具的可能性，並稱央行沒有瞄準孳息率曲線。

貝利指出，最近的產出數據表明英國經濟因疫情而萎縮的程度可能沒有預期那麼嚴重，但認為存在勞動力市場和失業方面的風險。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads