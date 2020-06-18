國際財經

英倫銀行維持指標利率在0.1厘不變，將債券購買總額目標提高至7450億英鎊。

英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，決策者沒有在今日舉行的議息會議上討論負利率，但稱正在評估該工具及其在其他司法轄區的效果，因為這是個複雜的問題。

他重申，英國央行不排除使用或不使用任何工具的可能性，並稱央行沒有瞄準孳息率曲線。

貝利指出，最近的產出數據表明英國經濟因疫情而萎縮的程度可能沒有預期那麼嚴重，但認為存在勞動力市場和失業方面的風險。