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【看圖測市】澳洲就業數據疲弱 澳元/美元受制於0.6900阻力

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市埸近期炒作新冠肺炎疫情舒緩之下經濟復甦，商品貨幣包括澳元均受惠於風險情緒回升而展開強勁上升趨勢。澳元/美元直至上周一(6月8日)為止共錄得連續8日上升，雖然滙價於上周二(6月9日)出現回調，但上周四(6月11日)淩晨美國聯儲局公布的議息聲明暗示將維持近零利率至2022年不變，澳元/美元在美元走弱之下再度破頂，滙價曾升至0.7060，創去年7月19日以來的近11個月新高(同時亦是本年新高)。

不過，上周尾段開始美國數個州份的新冠肺炎新增病例出現創紀錄情況，似乎新冠肺炎疫情受經濟重啟活動影響而陷入第二波爆發，美滙指數受惠於避險資金流入而從三個月低位反彈，澳元/美元則輾轉回落，本周一(6月15日)曾一度跌至0.6774，創自6月2日以來的兩周新低。其後滙價雖有所反彈，但今早(6月18日)公布的澳洲5月就業人口大減22.77萬人，遜於預期減少7.88萬人，5月失業率大漲0.7%至7.1%，高於預期6.9%，澳元/美元一度短線急挫40點至0.6835。

技術分析方面，澳元/美元於6月11日凌晨升至11個月新高0.7060後受阻回落，並跌穿由5月15日低位延伸而上的上升通道底部支持，技術走勢有所轉弱。若滙價短期內不能突破小型下降通道頂部阻力0.6900，後市有機會進一步展開回調，下探0.6700(由3月19日低位0.5507至6月10日高位0.7060大型上升浪的23.6%斐波那契回吐水平)甚至0.6600水平。

交易策略方面，我們根據6月3日策略於0.7000建立的澳元/美元沽盤(下望0.6705，升穿0.7025止損)已於0.7025平倉，虧損25點。短期內待澳元/美元下跌至0.6700-0.6720區域買入，上望0.6980，跌穿0.6670止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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