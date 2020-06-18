國際財經

亞太區地緣局勢不穩定，加上中美新冠病例上升，引發市場憂慮全球經濟迅速復甦前景，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報6235點，跌17點或0.29%；德國DAX指數報12319點，下滑62點或0.5%；法國CAC 40指數報4962點，跌33點或0.66%；意大利富時MIB指數報19574點，挫11點或0.06%。

道指期貨暫報25990點，跌35點。

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約與美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意將繼續保持接觸和溝通，並認為這是一次建設性的對話。

新華社報道，港區國安法已提請人大常委會審議。七大工業國集團(G7)發表聲明，指港區國安法嚴重損害香港「一國兩制」及高度自治原則，要求中國政府重新考慮在港實施相關法例的決定。

另外，挪威央行維持關鍵政策利率於零水平不變，符合預期，並稱經濟前景較近幾周的預測有了更多改善。瑞士央行維持政策利率於負0.75厘不變，符合預期，重申將在必要時於滙市進行干預。英倫銀行亦於稍後公布議息結果。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報38.24美元，升0.29美元或0.76%；倫敦布蘭特期油報41.1美元，漲0.39美元或0.96%。