國際財經

瑞士央行公布，維持政策利率於負0.75厘不變，符合預期，為目前世界上最低的指標利率，該行重申將在必要時於滙市進行干預，以削弱瑞郎升勢。

瑞士央行行長喬丹(Thomas Jordan)表示，央行的擴張性貨幣政策，正協助瑞士渡過新冠疫情的經濟衝擊。對於因經濟下滑而受打擊的企業，負利率提供有利的融資條件，同時央行已加大買進外滙，阻止瑞郎升值。

他指出，估值已偏高的瑞郎若進一步升值，會使該國經濟遭遇更多困難，因此自上次貨幣政策評估以來，央行已進行大量干預。