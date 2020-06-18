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中印衝突升溫 阿里騰訊等中資企恐受累

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中國及印度的關係因邊境衝突而趨緊張，外電報道，若風險持續升級，阿里巴巴(09988)、小米(01810)、騰訊(00700)、華為等中資企業料會受創，並有機會重塑雙邊的供應鏈。

報道指出，中國企業在印度佔有一席之地，其中，阿里巴巴在印度設有數據中心，旗下UC瀏覽器是印度手機瀏覽量最大；小米屬去年第四季印度出貨量最大的手機品牌，市佔29%；華為的5G設備去年獲得印度政府批准。而捷豹路虎(Jaguar Land Rover)的母公司塔塔汽車本周表示，中國需求開始回升，這對公司至關重要。

另外，大量的印度電商包括叫車新創公司Ola、外賣服務Swiggy的投資方都是中國企業，包括阿里巴巴、騰訊、復星(00656)等。隨着疫情在全球大流行，歐洲、日本、澳洲均有意減少對中國依賴，印度則想趁機吸引投資和訂單，但中印衝突或會壞了美夢，目前仍有大量印度製藥商、電器商依靠中國的原材料。

印度保險商Star Health and Allied Insurance投資主管Aneesh Srivastava稱，緊張局勢若升級，從中國進口零件的公司將不得不迅速尋找替代來源，家電、行李箱、汽車零部件製造商，甚至部分電商或需要重新擬定商業策略。印度企業在疫症爆發前期因關廠、供應中斷而受挫，新一輪中斷恐延長經濟復甦之路。

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