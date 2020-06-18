國際財經

中美外交高層會面進行「建設性的對話」，惟亞太區地緣局勢不穩定，加上中美新冠病例上升，引發市場對全球經濟迅速復甦前景的擔憂，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報6215點，跌37點或0.6%；德國DAX指數報12373點，下滑8點或0.07%；法國CAC 40指數報4965點，跌30點或0.62%；意大利富時MIB指數報19649點，升64點或0.33%。

道指期貨暫報25914點，跌111點。

央視新聞報道，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意將繼續保持接觸和溝通。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換意見。雙方充分闡明各自的立場，認為這是一次建設性的對話。

另外，七大工業國集團(G7)就「港區國安立法」發表聲明，指出「港區國安法」嚴重損害香港「一國兩制」及高度自治原則，要求中國政府重新考慮在港實施相關法例的決定。

外電引述內部文件報道，德國政府正敦促其他歐盟國家為英國無協議脫歐做準備。文件指出，談判將於9月進入白熱化階段，英國已開始加大威脅力度，希望在盡可能短的時間內解決最多的問題，並希望在談判的最後一刻取得成功。

美國上周原油庫存意外微升，以及石油出口國組織月報對油市作出溫和負面評估，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報37.76美元，跌0.2美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報40.66美元，跌0.05美元或0.12%。