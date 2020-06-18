國際財經

外電引述內部文件報道，德國政府正敦促其他歐盟國家為英國無協議脫歐做準備。

文件指出，談判將於9月進入白熱化階段，英國已開始加大威脅力度，希望在盡可能短的時間內解決最多的問題，並希望在談判的最後一刻取得成功，因此重要的是保持27國的團結，繼續堅持在所有領域、整體協議同時推進，並明確表示不會為達成協議不惜一切代價，所以必須現在開始準備各國和歐盟整體的應急計劃，為英國無協議脫歐2.0做準備。

文件同時顯示，德國外交部確信過渡期安排不會延長到今年底之後。