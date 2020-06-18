 
熱門：

今日 11:47 國際財經

德國敦促歐盟為英無協議脫歐做準備

放大圖片

外電引述內部文件報道，德國政府正敦促其他歐盟國家為英國無協議脫歐做準備。

文件指出，談判將於9月進入白熱化階段，英國已開始加大威脅力度，希望在盡可能短的時間內解決最多的問題，並希望在談判的最後一刻取得成功，因此重要的是保持27國的團結，繼續堅持在所有領域、整體協議同時推進，並明確表示不會為達成協議不惜一切代價，所以必須現在開始準備各國和歐盟整體的應急計劃，為英國無協議脫歐2.0做準備。

文件同時顯示，德國外交部確信過渡期安排不會延長到今年底之後。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads