國際財經

歐盟預算專員哈恩(Johannes Hahn)相信，區內經濟復甦計劃可望於7月贏得全體成員國支持。

歐盟成員國領袖將於周五舉行視像會議，首次討論總值7500億歐羅的經濟復甦計劃，以及總值1.1萬億歐羅的2021至2027年度歐盟預算。有關復甦計劃需得到27個成員國一致同意方能生效。

哈恩接受路透訪問時表示，有信心每個成員國最終同意有關復甦計劃，但計劃也可能需要微調。他相信，周五會議只是一個開始，最終需要各國領袖親自會面，並敲定計劃，可能要7月才落實。

根據歐盟管理委員會建議，復甦計劃將以歐盟名義在市場舉債，日後在預算中撥款償還，5000億歐羅將以援助方式分發，另外2500億歐羅則為貸款。荷蘭、丹麥、瑞典與奧地利最為反對有關計劃。瑞典歐盟代表認為，所有分發的資金應以貸款方式批出，以援助方式批出實屬錯誤。

哈恩指出，有關計劃可避免歐盟單一市場出現分裂，援助應被視為對財政實力較弱成員國的投資，促使這些國家經濟好轉，最終利好所有成員國。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)認為，財政實力較弱的成員國需要援助，而不是借貸，以避其債務負擔更為沉重。

另外，法國總統馬克龍一名顧問表示，經濟復甦計劃可望7月落實。