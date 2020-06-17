國際財經

市場憧憬中美關係有新發展，惟擔心第二波新冠病毒疫情爆發，以及中印、朝鮮半島關係升溫，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時14分，英國富時100指數報6264點，升21點或0.35%；德國DAX指數報12317點，跌4點或0.03%；法國CAC 40指數報4964點，升12點或0.25%；意大利富時MIB指數報19535點，跌90點或0.46%。

道指期貨暫報26221點，升28點。

美國國務卿蓬佩奧傳當地時間周三在夏威夷與中央外事辦主任楊潔篪會談，而美國商務部長羅斯證實美國將修改禁令，允許美企與華為合作制定5G標準，令市場憧憬中美關係有新發展。

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，該國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大的不確定性，在公眾確信新冠病毒已得到控制之前，全面復甦是不可能的。他強調，聯儲局將維持利率在目前水平，直至經濟回到實現就業和通脹目標的軌道，亦會致力於使用所有工具來支持經濟。

數據方面，歐羅區5月消費物價調和指數(HICP)按月下跌0.1%，符合預期；按年上漲0.1%，與預期相同，為4年來新低。英國5月消費物價漲幅由4月的0.8%跌至0.5%，符合預期，亦為4年低位。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報37.96美元，跌0.42美元或1.09%；倫敦布蘭特期油報40.66美元，跌0.3美元或0.73%。