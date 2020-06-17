國際財經 即巿股評

美國聯儲局在上周四（6月11日）凌晨一如預期宣佈維持利率不變，並暗示將維持近零利率至2022年不變。美匯指數其後刷新3個月低位至95.70，歐羅/美元受惠於美元弱勢而攀升至1.1420，創自3月10日以來的三個月新高。

不過，美國近日傳出消息指國內數個州份的新冠肺炎新增病例出現創紀錄情況，似乎新冠肺炎疫情受經濟重啟活動影響，有機會展開第二波爆發，美匯指數受惠於避險資金的流入而大幅反彈，拖累歐羅/美元於上周五（6月12日）自高位大幅回調逾200點至1.1210，創自6月4日以來的一周新低。本周滙價基本維持於1.1220至1.1350之間上落，目前則窄幅徘徊於1.1250至1.1290之間。

值得留意的是，德國總理默克爾（Angela Merkel）於本周二（6月16日）表示歐盟或有機會於7月份就復甦計劃達成一致，不過歐盟在各方面仍存在一定的分歧，歐羅/美元對此消息的反應並不大。市埸應留意下周二（6月23日）16:00及21:45將分別公布歐羅區及美國6月製造業採購經理指數（PMI），屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元於6月初經過八連升後，日線圖RSI已出現超買訊號，其後滙價受制於2019年6月高位1.1420水平並展開技術性回調，以消化過去的超買力量。不過，歐羅/美元於一日內已大幅回調逾200點並觸及重要支持1.1210（由5月25日低位1.0868至6月10日高位1.1420上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）， 若滙價能企穩此支持之上的話，後市或有機會再度挑戰3個月高位1.1420甚至1.1500附近區域。

交易策略方面，早前於6月8日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元下跌至1.1190-1.1210區域買入，上望1.1400，跌穿1.1160止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供