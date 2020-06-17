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歐盟將推出一系列措施，旨在重新定義其與中國的關係，同時試圖遏制北京的貿易野心。

外電報道，歐盟委員會當地時間周三將公布一系列建議，以支持當地行業對抗那些接受外國政府援助的公司。此項計劃可能會禁止非歐盟公司進行收購，或迫使其剝離資產，並允許該委員會處以罰款。

歐盟貿易專員霍根(Phil Hogan)早前表示，歐盟內部市場可能會遭受某些濫用，即國有企業可以補貼公司，從而以不公平的方式與歐洲公司競爭。他在談到中國時補充說，歐盟現在注意到需要有一個公平競爭的環境。