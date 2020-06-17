國際財經 即巿股評

美股上周四暴瀉1861點，之後連升三個交易日，但大市危機未除。

上周在EJ Market已經講過，標普五百指數上周大跌千八點，出現大利凶的島形頂醜態，島形頂往往十次有七次中，美股雖然連升三日，標指最多曾升至3153，但未全數補回3128至3163的下跌裂口，暫時依然當反彈看待。

知己知彼，百戰贏過半已好好彩。新債王岡拉克認為，是次美股強力強彈，多得散戶入場進貢，尤其美國政府派錢接濟，派錢金額好過打工，每日留在家中無所事事，除咗打機睇片外，衝入金魚缸博贏大錢更加成為新常態。

七成八芬佬指股市貴

若果岡拉克講中，過市見頂機會又真喺唔細，而美銀最近發問卷，調查212位基金經理，合共管理5980億美元資產的投資取態，當中78%的基金經理認為現時估值過高(圖二)，為該調查自1998年以來最高水平。

該調查又問基金經理點睇後市，認為出現V彈有18%(圖三)，比5月的10%高，現處牛市有37%(5月為25%)，熊市則有53%，比5月68%少，有六成四基金經理認為會出現U型或W型走勢，比5月時下降11個百分點。

美國中概股炒到㷫烚烚

中概股來港第二上市，最新就傳內地經營Pizza hut及肯德基的百勝中國，但美國中概股炒得㷫烚烚，例如屬百度系的愛奇藝，無厘頭傳騰訊入股，踢高股價一度爆升三成八，收市仍大升25.9%，但百度今日已表示，唔駛諗咁多啦，今晚股價睇來打回原形。

又例如明日香港上市的京東(09618)，一手中籤率只喺10%，但基金經理一早已埋位，於未上市前已經在美股炒上，京東IPO在港上市短炒絶對未有食，不如留番子彈等機會。

最後講下山東黃金(01787)，突然遭全球龍頭之一的巴里克黃金公司(Barrick Gold)減持，絶對唔喺一過好訊號，隨著金價大有機會走弱，山東黃金已踢出本欄買入名單。

貝南奇耶倫促推紓困措施

不過，待金價完成調整後，金礦股仍值得入手，尤其影子聯儲局局長，即貝南奇及耶倫，昨日聯同美國頂級140位經濟學者，上書國會敦促推出更多經濟紓困措施，避免新冠疫情造成長期經濟損害。

花旗國已經窮到窿，推更多措施咪即喺再放肆狂印，金價將會一升再升，金礦股依然是未來兩年值得揸住的核心對象，只要完成調整後，兩隻金礦股交易所買賣基金(ETF)GDX及GDXJ，仍是首選。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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