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摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強預料，中國今年將成為主要經濟體中唯一實現經濟正增長的國家，第四季經濟增速將恢復到新冠疫情前的6%潛在水平，全年增長2%；全球經濟在疫情影響下將呈現深「V」型，明年首季料回升至疫情前的增速。

他指出，中國疫情早發生，控制得比較早及較好，經濟也將較好地先復甦。目前中國製造業和建築業已經回歸到疫情前的水平，接下來將交給消費者和服務業，雖然這些行業恢復慢一點，但從數據調研情況來看，每個月都有逐步回暖的進展。

邢自強稱，即使出現第二波疫情，總體對經濟復甦的影響是可控的。北京的新冠感染人數可能繼續增加，但由於官方汲取了過去的各種防控經驗，相信不會出現停擺的狀態。儘管中國就業壓力正在從最艱難的時期慢慢走出，但壓力依然嚴峻。

邢自強指出，到第三季末，多數服務業行業的需求能夠恢復到疫情前的狀態，包括餐飲和一些娛樂行業，除了極少數如影院、酒店等出行很難完全恢復。只要在此過程中對中小企業倒閉潮管控的比較合理，通過減少稅費等其他扶持方式，使企業不至於倒閉，等到消費者行為模式逐漸的恢復到疫情前的狀態，就業的狀況還會繼續改善。

展望後疫情時代，全球經濟和產業可能出現三大變化，徹底逆轉過去30年維持全球經濟穩定格局的因素，包括貿易逆全球化趨勢、全球可能進入經濟平民化平庸化的階段等。短期而言，全球經濟面臨通縮壓力，但通脹在兩年後會捲土重來，不僅是因為這次發達經濟體的財政與貨幣刺激規模史無前例，更重要的是，以往遏制通脹的因素將不復存在。

他稱，大企業被削弱、科技和貿易脫鈎，全球化逆轉，推高物價、拉低生產率。所以疫情後短期通縮，長期通脹。