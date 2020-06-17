國際財經

中美關係吹暖風，市場憧憬中美關係有新發展，惟市場擔心第二波新冠病毒疫情爆發，以及中印、朝鮮半島關係升溫，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6269點，升26點或0.42%；德國DAX指數報12329點，上揚13點或0.11%；法國CAC 40指數報4966點，升13點或0.28%；意大利富時MIB指數報19669點，漲43點或0.22%。

道指期貨暫報26365點，升172點。

繼傳出美國國務卿蓬佩奧當地時間周三在夏威夷與中央外事辦主任楊潔篪會談後，美商務部長羅斯證實美將修改禁令，允許美企與華為合作制定5G標準。瑞銀財富管理投資認為，中美雙方均聚焦保就業，相信兩國傾向採取關稅以外的措施，避免進一步衝擊經濟。該行預期，美國在大選前仍會在中美關係上言辭強硬，料首階段貿易協議會繼續生效，中國在應對美方刺激時會保持克制。

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，該國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大的不確定性，在公眾確信新冠病毒已得到控制之前，全面復甦是不可能的。他強調，聯儲局將維持利率在目前水平，直至經濟回到實現就業和通脹目標的軌道，亦會致力於使用所有工具來支持經濟。

地緣局勢趨緊張，中印40多年來最嚴重邊境衝突升級，雙方各有傷亡，印度確認20名印軍士兵死亡。北韓將南北韓聯絡辦公室炸毀，北韓人民軍擬進駐兩國非軍事區。

疫情方面，北京因應疫情周二起將公共衞生應急級別由三級上調至二級，全市中小學周三起暫停課。

油價偏軟，受美國原油庫存增加以及圍繞可能出現第二波新冠疫情的擔憂拖累。紐約原油期貨現時每桶報38.08美元，跌0.3美元或0.78%；倫敦布蘭特期油報40.83美元，跌0.13美元或0.32%。