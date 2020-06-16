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鮑威爾指美復甦存很大不確定性



聯儲局主席鮑威爾以視像方式出席國會聽證會稱，美國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大不確定性，在公眾確信新冠病毒已得到控制之前，經濟全面復甦是不可能。副主席克拉里達說，放寬銀根的抗疫措施難持久發揮作用。IMF稱，「大封鎖」導致經濟收縮情況比4月預期更差。

巴西新增3.49萬人確診 創單日紀錄新高



巴西政府稱，單日新增逾3.49萬人確診新冠肺炎，創單日新高，累計超過92.31萬宗。Worldometers統計顯示，美國新增2.41萬人確診，累積為220.7萬。全球新增13.3萬人確診，累積增至824.16萬；再多6296人不治，累積至44.48萬。另外有科學研究顯示，類固醇地塞米松可提升新冠肺炎重症患者存活率。

美國銀行業首季盈利挫近7成 壞賬撥備增2.8倍



美國聯邦機構報告稱，銀行業首季盈利挫69.6%，至185億美元；壞賬撥備增2.8倍，至388億美元。

零售數據強勁兼憧憬救市 道指收市彈逾500點



美國5月零售銷售額升幅創新高，遠勝預期，帶動美股道指最多曾飆847點。不過，鮑威爾對經濟前景的負面看法，令道指漲幅一度收窄至48點，收市仍回升526點或2.04%；標指上揚1.90%；納指漲1.75%。Caterpillar抽高5.26%，默克上揚3.99%，IBM、蘋果、思科和微軟升幅介乎2.4%至2.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月零售銷售按月增17.7%，為紀錄最大升幅，遠勝預期。5月工業生產按月增1.4%，遜預期。NAHB房屋市場指數6月升至58，勝預期。

￭ 消息：特朗普政府擬推1萬億美元運輸基建開支計劃，紓緩疫情影響。

￭ 歐盟對蘋果App Store及Apple Pay展開反壟斷調查。

￭ 美國電話電報(AT&T)未來數周裁減逾3400個職位。

￭ 希爾頓酒店集團全球裁員2100人。

￭ 日本軟銀下周或宣布出售美國T-Mobile US三分之二持股，套現200億美元。

￭ 美滙尾段漲0.32%，報97.01。歐羅兌美元挫0.55%。

￭ 紐約期金升0.5%，收報每盎斯1736.5美元。

￭ 紐約期油升3.4%，每桶收報38.38美元；布蘭特期油漲3.1%。

￭ 英國、法國股市收市分別抽高2.94%、2.84%，德股揚3.39%。

￭ 挪威郵輪延長暫停航線服務至9月底。

￭ 北京因應疫情周二起將公共衞生應急級別由三級上調至二級，全市中小學周三起暫停課。

￭ 印度稱增至最少20名士兵，在與中國的邊境衝突中死亡。印媒說中方43人傷亡。

港滙偏強 金管局沽出逾22億港元

港滙紐約市尾段觸發強方兌換保證，金管局承接美元並沽出22.32億港元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24286點，較昨日恒指收市低水58點。

￭ ADR港股比例指數報24291點，較港低52點；中海油(00883)ADR高逾1%。

￭ 加拿大巴力克出售持有的山東黃金(01787)大部分股份，套現16.25億元。

￭ 會德豐(00020)獲約99.2%股東投票通過私有化協議。

￭ 保利協鑫能源(03800)配售最多13億股新股，集資約2.64億元。

￭ 慕詩(00130)料全年虧損可能擴至1.1億至1.5億元。