國際財經

美國第二大流動通訊集團美國電話電報(AT&T)向工會表示，計劃未來數周裁減逾3400個技師與辦事處職位。

根據通訊工人工會稱，AT&T同時計劃關閉全美國逾250間分店，涉及另外1300個零售職位。

AT&T表示，受到新冠肺炎大流行打擊，美國消費行為出現變化，眾多消費者選擇以網上方式處理事務，集團決定關閉部分門市；另外，裁減技術員計劃也不是全新考慮，但因疫情而決定加速推行。受影響員工可獲提供集團其他部門的內部空缺。

AT&T又表示，部分非工會僱員及美國以外僱員也受到本次重整影響。