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加拿大巴力克沽山東黃金持股 套現16億

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加拿大金礦集團巴力克(Barrick Gold)披露，出售所持有的香港上市公司山東黃金 (01787)大部分股份，套現16.25億元。

巴力克是在2018年9月24日，與山東黃金母公司山東黃金集團簽署投資協議，相互持有對方上市股票，然後認購其後在港上市的山東黃金股份，每股作價10.5元。

巴力克周二表示，以每股20.5元配售7930萬股山東黃金股份予投資者，套現16.25億元。集團仍持有1025萬股山東黃金股份，相當於佔2%股權，預期將作為長期投資。

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