國際財經

美國5月零售銷售增幅創下史上最大單月漲幅，以及市場憧憬更多的救市計劃，刺激美股早段急升逾800點。不過，聯儲局主席鮑威爾指出，美國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大不確定性，令美股升幅一度幾乎完全蒸發；不過，利好因素始終發揮威力，道指最終以攀升超過500點告收。

道指收市報26289點，漲526點或2.04%，為連升第三個交易日；盤初最多抽高847點，高見26611點；早段一度收窄升幅至只有48點，全日低見25811點。標普500指數收市報3124點，升58點或1.90%；納指收市報9895點，升169點或1.75%。

美5月零售銷售按月增17.7%

美國5月零售銷售按月增加17.7%，為1992年有紀錄以來的最大升幅，亦高於市場預期增加8%。

有科學研究則顯示，用於治療多種疾病的類固醇地塞米松 (dexamethasone)，可提升新冠肺炎重症患者存活率，消息亦令市場對新冠病毒疫情的防控提振信心，提升投資者入市積極性。

據外電引述知情人士透露，美國政府為了推動經濟復甦，正在準備一項近1萬億美元的基礎設施方案，預計大部分資金將用於道路和橋樑等傳統基礎設施建設，但也將為5G無線基礎設施和農村寬頻預留資金。

不過，鮑威爾出席國會聽證會時卻唱反調，表示美國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大的不確定性，在公眾確信新冠病毒已得到控制之前，全面復甦是不可能的。

他強調，聯儲局將維持利率在目前水平，直至經濟回到實現就業和通脹目標的軌道，亦會致力於使用所有工具來支持經濟。

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