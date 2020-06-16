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今日 19:25 國際財經

歐盟對蘋果展開反壟斷調查

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歐盟對蘋果公司展開反壟斷調查，主要針對其App Store及Apple Pay，可能違反歐盟的市場競爭條款。

蘋果的音樂競爭對手Spotify提出投訴，稱不滿App Store抽取三成訂閱費用，並對程式功能更新作出多項限制。

歐盟表示，會就蘋果手機規範使用Apple Pay，作為App Store的支付系統，限制開發及用家使用其他較便宜的支付可能性展開調查。

蘋果公司指出，歐盟正在審查來自競爭對手「無根據投訴」，並稱其遵守法律及歡迎競爭。

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