國際財經

Facebook(fb)積極拓展新興市場的網上金融業務，外媒報道，fb旗下WhatsApp首度在巴西市場推出流動支付服務，可應用在用戶間轉賬和中小商家的支付。

是次為WhatsApp流行動支付服務WhatsApp Pay在全球的首度亮相，WhatsApp在巴西擁有1.2億用戶，是其僅次印度的第二大市場。該公司就流動支付營運和推廣與巴西監管部門進行了長達2年的溝通。該公司表示，基於即時通訊服務的流動支付，可幫助更多公司進入數碼經濟時代，發掘更多增長機會，用戶也可便捷高效地轉賬滙款。

WhatsApp Pay在巴西提供免費的用戶點對點轉賬服務，與Facebook Pay平台整合，用戶的個人資料將儲存在上述兩個平台。中小商家可在WhatsApp的企業版上傳商品目錄，並回答用戶疑問，支付3.99%手續費後可接受用戶付費，網路支付有Cielo提供技術支援，用戶可使用多家銀行賬號。

WhatsApp發言人表示，流動支付服務是開放平台，歡迎更多合作夥伴加入。個人私隱方面，公司和fb不會使用用戶的交易資料支援廣告投放，但部分商家可能會將用戶部分資料用於廣告，而公司有責任確認流動支付營運符合私隱保護規例和巴西相關法規。

fb之前曾嘗試在印度推出WhatsApp統動支付服務，包括由央行等監管機構沒有認可fb的方案，但現仍等待監管部門許可，以加快開拓新興市場的流動支付業務。