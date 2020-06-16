國際財經

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)表示，新冠疫情導致投資急劇下降，預料今年全球外國直接投資(FDI)將急劇減少40%，低於2019年的1.54萬億美元，達到近20年來的最低水平，發展中國家的外國直接投資降幅最大。

UNCTAD發表《2020年世界投資報告》，指拉丁美洲和加勒比地區的2020年外國直接投資預計減少一半，非洲地區預計減少25%至40%，商品價格低迷將加劇這種負面趨勢，由於易受供應鏈中斷影響，流入亞洲地區發展中經濟體的資金將受到嚴重影響。

報告又預期，明年全球FDI進一步減少5%至10%，2022年則有望開始復甦。

UNCTAD秘書長Mukhisa Kituyi表示，目前全球經濟形勢比2008年金融危機期間更為嚴峻，新冠肺炎已導致大多數領域生產停頓，供應鏈中斷，一些行業完全關閉，大多數經濟體面臨前所未有的需求衝擊。新冠肺炎所帶來的經濟影響將嚴重打擊發展中國家，尤其是非洲一些結構脆弱的經濟體和各地區的最不發達國家。前景極不明確，取決於此次危機的持續時間，以及旨在減輕新冠大流行導致的經濟影響政策干預措施的有效性。

他續稱，儘管疫情期間全球外國直接投資急劇下降，但國際生產體系將繼續在經濟增長和發展中發揮重要作用。預計從2022年起，投資流動可能會在全球價值鏈的抗風險重組、資本存量補充和全球經濟復甦的引領下緩慢復甦。