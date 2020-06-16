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今日 11:13 國際財經

日本央行維持貨幣政策不變

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日本央行維持貨幣政策不變，維持短期利率目標在負0.1%，以及10年期國債孳息率目標在近零水平不變。

日央行表示，出口及產出急跌，資本開支增速明顯放緩，日本經濟形勢愈發嚴峻，但隨着新型肺炎疫情的影響消退，日本經濟可能改善。

日央行稱，若有必要將毫不遲疑採取額外貨幣寬鬆措施，同時密切關注疫情影響。疫情對日本和海外經濟體的影響程度非常不確定，日央行將繼續努力支持企業融資，穩定市場。

日央行稱，預計將通過市場操作和貸款工具向經濟注資約110萬億日圓，以應對疫情衝擊。

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