國際財經

南韓貿易協會國際貿易通商研究院發表報告，指在新冠疫情還未平息的情況下，今年1月至4月，南韓的空運出口額按年增長4.6%，為558億美元。

研究院預測，新冠疫情爆發後，飛往歐美地區的遠程航線運費較疫情前猛增四至五倍，居高不下。然而，隨着主流航空公司恢復部分國際航線、運營貨運包機航線，運費將會下降。中、短程航線運費也隨着新冠疫情的爆發而上漲到兩至三倍，但近期赴中國、越南等主要出口目的地的航空運費趨於穩定。

與此相反，由於石油化工、石油製品、汽車等品目的出口不振，同期海運出口額下降13.2%。