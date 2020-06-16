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中國4月減持美債88億美元

美國財政部公布，中國4月減持美國國庫券88億美元，總額降至1.073萬億美元。

根據財政部報告，外國持美債總額在期內減少1767.03億美元，前一月減幅為2989.1億美元。交易商指，美國以外的國家是因應新冠肺炎大流行病衝擊，持續減持美國國債以套現，應對本身的需要，但4月沽壓已經較3月為輕。

紀錄顯示，受到油價下滑衝擊的沙地阿拉伯仍是美國國債最大賣家，4月減持1253億美元，前一月為1591億美元。

日本4月減持美國國庫券57億美元，總額降為1.266萬億美元，仍然是持美國最多的國家。

 

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