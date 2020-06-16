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今日 06:37 國際財經

美國房利美與房貸美委任顧問 擬重新上市

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美國兩大房地產按揭擔保機構(簡稱兩房)，包括房利美(Fannie Mae)及房貸美(Freddie Mac)分別公布委任財務顧問，研究重新在市場集資，以及結束由政府接管的身份。

上月，負責監督兩間公司的美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，計劃將房利美和房貸美私有化，最快安排明年上市，集資額高達2000億美元(1.56萬億港元)。

房利美周一表示，已經委任摩根士丹利為顧問，房貸美則表示，委任摩根大通籌備有關事務。FHFA則早於2月已經委任Houlihan Lokey為顧問，評估有關事項。

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