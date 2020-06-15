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今日 06:29 國際財經

戴利:儲局購買資產措施令各行業廣泛受惠

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美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)強調，聯儲局在新冠肺炎大流行病爆發後、購入3萬億美元資產的行動，對美國各行業帶來廣泛支持作用，而不僅限於金融業。她認為，局方的做法合適。

戴利周一出席活動時重申，聯儲局的措施讓市場利率保持極低水平，對經濟有廣泛支持作用。

戴利又表示，對聯儲局強調待經濟顯著復甦後、才考慮加息的觀點感到滿意，相信局方已經與市場取得有效共識。

戴利也敦促美國國會準備好更多刺激經濟的財政措施，在有需要時推出。

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